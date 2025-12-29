Nel corso del 2025 sono tante le proposte di matrimonio che hanno visto come protagonisti Vip italiani e internazionali. Tra le coppie in procinto di sposarsi anche quella formata da Dua Lipa e Callum Turner. Quest'estate la cantante aveva rilasciato un'intervista a British Vogue in cui annunciava l'imminente unione con l'attore, noto soprattutto per i suoi ruoli in Animali fantastici e Masters of the Air.

Tra gli attori che presto diranno il fatidico "sì" anche Tom Holland e Zendaya: sul red carpet dei Golden Globe 2025, la star di Euphoria si era presa la scena anche grazie a quello che sembrava essere un anello di fidanzamento.

A proposito di anelli, Alexandra Saint Mleux ha sfoggiato quello che le ha regalato il fidanzato Charles Leclerc. Il pilota di Formula 1 ha sorpreso la compagna con una romantica proposta lo scorso novembre, complice anche il cagnolino della coppia, Leo.

Tra le proposte di matrimonio dei Vip nostrani anche quella di Pamela Petrarolo: il compagno Giovanni Benevento le ha chiesto la mano nello studio di Verissimo davanti alla loro piccolina Futura, nata nel 2020.



A proposito di sorprese, il 30esimo compleanno di Mara Sattei è stato a dir poco indimenticabile. Durante i festeggiamenti, infatti, la cantante ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Alessandro Donadei.



Nozze in vista anche per Nicolò Zaniolo e la compagna Sara Scaperrotta. Tra gli sportivi in procinto di sposarsi troviamo anche Valentina Vignali, che a luglio aveva condiviso la proposta di matrimonio avanzata da Fabio Stefanini in un luogo per loro iconico: il campetto da basket.

Nel video sopra, le proposte di matrimonio dei Vip del 2025