Dua Lipa sposerà Callum Turner: la conferma della cantante

Dua Lipa sposerà Callum Turner. La cantante, 29 anni, ha confermato in un'intervista il fidanzamento ufficiale con l'attore e modello, 35 anni. "Sì, siamo fidanzati", ha detto Dua Lipa a British Vogue, come riporta la Bbc.

"È molto emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme, immaginare una vita e, non so, essere migliori amici per sempre: è davvero un sentimento speciale", ha aggiunto la cantante parlando del compagno, noto soprattutto per i suoi ruoli in Animali fantastici e Masters of the Air, e candidato ai Bafta nel 2020 per The Capture di BBC One.

I rumor di una frequentazione tra Dua Lipa e Callum Turner hanno iniziato a circolare a gennaio del 2024. A maggio 2024 hanno ufficializzato la relazione sui social. Nei mesi scorsi erano circolate diverse voci sul fidanzamento ufficiale tra la cantante e l'attore, dopo che Dua Lipa aveva sfoggiato in diverse occasioni un anello, che molti avevano subito interpretato essere un anello di fidanzamento.

In merito a quell'anello, Dua Lipa ha detto a British Vogue: "È proprio nel mio stile. È bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce così bene". Per quanto riguarda il grande giorno, la cantante ha aggiunto: "Non sono mai stata una persona che ha fantasticato su un matrimonio o su che tipo di sposa sarei stata. E all’improvviso mi ritrovo a pensare: 'E io cosa indosserò?'".