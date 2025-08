Cynthia Nixon e Kristin Davis: “Da quanti mesi siamo amiche?”

Le attrici di Sex and the city ripercorrono la loro lunga amicizia attraverso un trend social su Instagram

"Le vere amicizie non passano di moda". Queste parole accompagnano un elegante carosello condiviso su Instagram dalle attrici Kristin Davis e Cynthia Nixon.

Le interpreti di Charlotte York e Miranda Hobbes nella serie cult Sex and the city sono legate da un'amicizia che va oltre lo schermo televisivo.

Kristin Davis e Cynthia Nixon hanno fatto emozionare tutti i loro follower pubblicando sui social numerosi scatti che le ritraggono insieme, dal lontano 1998 fino a oggi.

Dai red carpet agli show televisivi, le due amiche hanno ripercorso il loro rapporto anche attraverso i loro camaleontici look.

Le due attrici condividono anche una grande amicizia con Sarah Jessica Parker, volto di Carrie Bradshaw in Sex and the city. La grande complicità delle tre attrici, dentro e fuori dal set, ha rappresentato la chiave di volta per il successo di una delle serie tv più amate.