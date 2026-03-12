Patty Pravo

Un’artista unica che ha fatto della trasgressione la sua firma e della libertà la sua unica regola: domenica 15 marzo non perdete l’intervista di Patty Pravo a Verissimo .

Nata il 9 aprile 1948 a Venezia con il nome di Nicoletta Strambelli, Patty Pravo trascorre gran parte dell’infanzia con la nonna e fin da piccola studia pianoforte e danza, frequentando anche il Conservatorio Benedetto Marcello della città.

Fin da giovanissima si avvicina al mondo dello spettacolo e nel 1966 si trasferisce a Roma, dove viene scoperta al Piper Club dall’agente Alberigo Crocetta, il quale conia per lei il nome d’arte Patty Pravo. Nello stesso periodo, Nicoletta Strambelli diventa celebre come "la ragazza del Piper" pubblicando il suo primo singolo Ragazzo triste.

Nel 1968 il brano La bambola diventa un successo internazionale e la consacra come una delle voci più iconiche della musica italiana e, negli anni successivi, pubblica numerose canzoni destinate a rimanere nella storia, tra cui Pazza idea e Pensiero stupendo.

Grazie al continuo rinnovamento della propria immagine artistica, Patty Pravo è tuttora un’icona della musica italiana e una delle interpreti più riconoscibili del panorama musicale del Paese. Nel 2026, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Opera.