Nata a Bologna nel 1994, Elettra Lamborghini è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica omonima. Dopo alcune esperienze in alcuni reality internazionali, si rende nota al pubblico italiano grazie al programma televisivo Riccanza.

Nel 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2020 con il brano Musica (e il resto scompare) e negli anni successivi prende parte a diversi programmi di intrattenimento, tra cui The Voice of Italy e Italia's Got Talent. Nel 2026 torna sul palco dell'Ariston con il brano Voilà.

Dal 2020, Elettra Lamborghini è sposata con il DJ e produttore olandese Afrojack.