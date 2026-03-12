Nata a Roma nel 1981, Ilary Blasi fa il suo esordio in televisione quando è ancora bambina, tra spot pubblicitari e pellicole cinematografiche. Dopo l'esperienza a Passaparola, prende parte a diversi programmi televisivi tra cui Le Iene, Festivalbar e il Festival di Sanremo del 2006, per poi affermarsi alla guida dei reality: dal 2016 al 2018 conduce le prime tre edizioni del Grande Fratello Vip, dal 2021 al 2023 è al timone de L'Isola dei Famosi e nel 2025 presenta The Couple - Una vittoria per due.

Ilary Blasi è stata sposata dal 2005 al 2022 con Francesco Totti, con cui ha avuto i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016). Dal 2023 è invece legata a Bastian Muller, di cui aveva parlato nella sua intervista a Verissimo a gennaio del 2025: "Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte. È stato una sorpresa, qualcosa di inaspettato. È un valore aggiunto".