Un cantautore che ha saputo emozionare diverse generazioni con i suoi brani: domenica 15 marzo, a Verissimo, le emozioni e l'inconfondibile voce di Francesco Renga.

Nato a Udine il 12 giugno 1968, Francesco Renga (57 anni) esordisce negli anni Ottanta con la band Timoria. La sua carriera da solista inizia nel 2000 e nel 2005 vince il Festival di Sanremo con il brano Angelo.

Nel corso della sua carriera da solista pubblica undici album e tre raccolte. Nel 2018, Francesco Renga e Nek cantano insieme il brano Duri da battere e pubblicano un album dal vivo con Max Pezzali dal titolo Max Nek Renga, il disco, condividendo il palco per sei mesi in un tour.

In tv, Renga viene scelto come giudice durante il serale di Amici nel 2015 e nel 2020 partecipa al programma di Canale 5 All Together Now.

Francesco Renga ha due figli, Jolanda e Leonardo, avuti durante la relazione con Ambra Angiolini, terminata nel 2015. In un'intervista a Verissimo, il cantante aveva parlato del grande amore per i suoi figli: "Essere padre è una grande responsabilità, perché non c'è un modo per educare i figli, ma devi dare loro il buon esempio, come facevano i nostri genitori con noi".