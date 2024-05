Ambra Angiolini e Francesco Renga festeggiano i 18 anni del figlio Leonardo

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno dedicato dolci messaggi di auguri al figlio Leonardo, che il 5 maggio ha compiuto 18 anni.

"Ai miei occhi ti mancherà sempre un dentino davanti. Diciotto anni che lavori su te stesso e senza saperlo anche su di me… ti amo con umiltà e gentilezza. Buon compleanno Leo", ha scritto su Instagram, a corredo di uno scatto del figlio da bambino, Ambra, che nelle sue storie ha poi condiviso alcuni momenti dei festeggiamenti con il secondogenito, l'ex compagno Francesco Renga e la loro figlia Jolanda, 20 anni.

"Amore di papo…oggi sono 18 anni ed io non ci posso credere. Ti vedo sempre così, meravigliato della vita!", ha scritto, invece, su Instagram Francesco Renga, condividendo un'altra foto amarcord del figlio.

Francesco Renga e l'amore per i figli condiviso a Verissimo

Ospite a ottobre a Verissimo, Francesco Renga aveva parlato dell'amore per i figli: "Essere padre è una grande responsabilità, perché non c'è un modo per educare i figli ma devi dare loro il buon esempio, come facevano i nostri genitori con noi"

A proposito del secondogenito aveva aggiunto: "Per esempio con Leonardo, che ora ha la moto, io mi comporto come mio padre faceva con me e ogni volta mi viene da ridere per questa cosa".

Ambra Angiolini parla a Verissimo dei figli e della fine della storia con Francesco Renga

Ambra Angiolini, che condivide spesso sui social dediche ai figli, a Verissimo aveva parlato di Francesco Renga e dei loro figli ritenendo una "scelta ragionata e giusta" quella di porre fine alla loro storia: "Mi sembrava un modo intelligente per evitare di vivere un contrasto forte in un momento della vita in cui è già molto difficile mantenere la calma. Ed è il più grande regalo che potevamo fare ai nostri figli, ai quali abbiamo fatto vivere una cosa non bella".

E parlando di quanto sia stato fondamentale l'arrivo nella sua vita della figlia Jolanda e poi del secondogenito Leonardo, l'attrice aveva aggiunto: "Lei, che oggi è una ragazza magica, ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la sono dovuta portare dentro per nove mesi, finché non è uscito il mio miracolo più bello. Poi è arrivato anche Leonardo..."