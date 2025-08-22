Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
LA DEDICA
22 agosto 2025

Justine Mattera, gli auguri per i 18 anni del figlio Vincent

La showgirl celebra il primogenito con una carrellata di scatti su Instagram

Condividi:
Justine Mattera
Justine Mattera e il figlio Vincent (Instagram_@justineelizabethmattera)

Justine Mattera celebra su Instagram i 18 anni del figlio Vincent. "C'è un milione di cose che potrei scrivere o dire, ma non si avvicinerebbero nemmeno", scrive la showgirl a corredo di una serie di scatti con cui rivive la storia del primogenito, da quando era bambino alla maggiore età. Nato nel 2007, Vincent è il primo figlio nato dall'unione tra Justine Mattera e Fabrizio Cassata, sposati dal 2009. Nello stesso anno la coppia ha accolto la seconda figlia, Vivienne.

Justine Mattera, la maternità a Verissimo

Ospite a Verissimo, Justine Mattera aveva parlato del suo ruolo di mamma, presentando in studio i suoi due figli. "A volte sono una mamma un po' ingombrante. Loro delle volte si vergognano di me - aveva raccontato la showgirl -. Per esempio quando faccio il tifo per loro durante le gare sportive. Oppure, quando li andavo a prendere a scuola ed ero magari truccata per qualche servizio". Della maternità, Justine Mattera dice: "Li abbiamo voluti tanto. All'inizio credevo che non sarei riuscita a rimanere incinta. Poi invece è arrivato Vincent quasi per caso, mentre stavo girando un film". Se entrambe le gravidanze sono state serene, Justine Mattera non ha potuto dire lo stesso per quanto riguarda i parti: "Dopo il parto di Vincent, credevo che non avrei avuto altri figli. Poi ho preso coraggio. Ma durante il parto di Vivienne mi si è riaperta la cicatrice del cesareo precedente e abbiamo rischiato di morire entrambe".

Leggi anche

Andreas Muller: "Quest'estate zero vacanze e tanti sacrifici"

Famiglia

Andreas Muller: "Quest'estate zero vacanze e tanti sacrifici"

Il ballerino si racconta sui social in attesa delle nozze ufficiali con Veronica Peparini

Il ballerino si racconta sui social in attesa delle nozze ufficiali con Veronica Peparini

Millie Bobby Brown è diventata mamma

L'annuncio

Millie Bobby Brown è diventata mamma

L'attrice ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi

L'attrice ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi

Le coppie Vip che si sono lasciate

Coppie

Le coppie Vip che si sono lasciate

Ecco le coppie che si sono lasciate negli ultimi mesi

Ecco le coppie che si sono lasciate negli ultimi mesi

Roberta Rei racconta il dramma del suo aborto

Maternità

Roberta Rei racconta il dramma del suo aborto

"Il dolore più grande", scrive la Iena sui social

"Il dolore più grande", scrive la Iena sui social

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity