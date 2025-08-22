Justine Mattera, gli auguri per i 18 anni del figlio Vincent
La showgirl celebra il primogenito con una carrellata di scatti su Instagram
Justine Mattera celebra su Instagram i 18 anni del figlio Vincent. "C'è un milione di cose che potrei scrivere o dire, ma non si avvicinerebbero nemmeno", scrive la showgirl a corredo di una serie di scatti con cui rivive la storia del primogenito, da quando era bambino alla maggiore età. Nato nel 2007, Vincent è il primo figlio nato dall'unione tra Justine Mattera e Fabrizio Cassata, sposati dal 2009. Nello stesso anno la coppia ha accolto la seconda figlia, Vivienne.
Justine Mattera, la maternità a Verissimo
Ospite a Verissimo, Justine Mattera aveva parlato del suo ruolo di mamma, presentando in studio i suoi due figli. "A volte sono una mamma un po' ingombrante. Loro delle volte si vergognano di me - aveva raccontato la showgirl -. Per esempio quando faccio il tifo per loro durante le gare sportive. Oppure, quando li andavo a prendere a scuola ed ero magari truccata per qualche servizio". Della maternità, Justine Mattera dice: "Li abbiamo voluti tanto. All'inizio credevo che non sarei riuscita a rimanere incinta. Poi invece è arrivato Vincent quasi per caso, mentre stavo girando un film". Se entrambe le gravidanze sono state serene, Justine Mattera non ha potuto dire lo stesso per quanto riguarda i parti: "Dopo il parto di Vincent, credevo che non avrei avuto altri figli. Poi ho preso coraggio. Ma durante il parto di Vivienne mi si è riaperta la cicatrice del cesareo precedente e abbiamo rischiato di morire entrambe".
Il ballerino si racconta sui social in attesa delle nozze ufficiali con Veronica Peparini
L'attrice ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi
