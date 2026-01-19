Dalle emozioni di diventare genitori per la seconda volta alla paura per le convulsioni febbrili della prima figlia Matilde: Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono raccontati a Verissimo.

"Sono al settimo mese di gravidanza", ha affermato la campionessa di nuoto, 37 anni, che ha già deciso che il suo sarà un parto cesareo programmato: "L'altra volta è stato tosto anche per la bambina. Ho fatto un parto cesareo d'urgenza. Questa volta sappiamo già come andrà". La coppia ha anche già scelto il nome della loro seconda bambina: "Questa volta il nome l'ha scelto Matilde. È un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno anche condiviso la paura per le convulsioni febbrili della prima figlia: "A Matilde si alza la temperatura velocemente e il suo sistema va in blocco per pochi secondi che sembrano un'eternità. Gira gli occhi all’indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde".



