Giulia De Lellis con la figlia Priscilla | Instagram: @giuliadelellis103

Giulia De Lellis, 30 anni, ha condiviso sui social alcuni teneri scatti insieme alla figlia Priscilla, nata l'8 ottobre 2025 dalla relazione con Tony Effe. L’influencer ha trascorso qualche giorno in montagna, in Alto Adige, con la sua famiglia. Nel carosello pubblicato su Instagram compaiono momenti semplici e spensierati della vacanza, tra paesaggi innevati e foto con la piccola Priscilla, che Giulia tiene stretta tra le braccia. "Il tempo per la famiglia non si trova, si sceglie. E noi abbiamo scelto di riempirlo di ricordi preziosi con i nostri bimbi. Come li amo", è la didascalia che accompagna il post.

Giulia De Lellis e Tony Effe, la storia d’amore e la nascita di Priscilla

Fidanzati dal 2024, Giulia De Lellis e Tony Effe avevano annunciato di essere in attesa di una bambina a maggio 2025. L'8 ottobre avevano pubblicato il primo scatto della figlia, scrivendo: "La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego...". Sui social, l'influencer aveva poi ringraziato il compagno per esserle stata accanto durante il parto: "Grazie all'amore della mia vita Tony Effe che non mi ha lasciata nemmeno un secondo".

Su Instagram, Giulia De Lellis aveva anche raccontato di aver avuto la febbre a 39 gradi a causa della mastite e aveva condiviso le sue emozioni nelle prime settimane da mamma: "Io sono nella mia baby bubble totale, sono in una bolla d'amore per la mia bambina. È una sensazione che non potrò mai trovare le parole per spiegare".

A un mese dalla nascita di Priscilla, Giulia aveva pubblicato sui social alcune foto di famiglia e un dolcissimo video di un momento di coccole madre e figlia. "Il suo primo mese. Il mio da mamma e il suo da papà. Essere genitori è un viaggio pazzesco… il più incredibile, straordinario, intenso e complesso che ci sia. Ma senza dubbio il più bello della mia vita!", aveva scritto.

