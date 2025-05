Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori: l'annuncio ufficiale

Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori. L'influencer, 29 anni, e il rapper, 33 anni, hanno annunciato di essere in attesa di una bambina. "Le tue ragazze", ha scritto Giulia De Lellis, pubblicando una serie di scatti in cui mostra il pancione. Nicolò Rapisarda - in arte Tony Effe - ha svelato invece il nome della piccolina: Priscilla.

Insieme da circa un anno, uno dei primi eventi in cui Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati visti insieme è stato il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a giugno del 2024. Tra le congratulazioni per l'annuncio della gravidanza spiccano proprio quelle di Cecilia Rodriguez, 35 anni, che ha scritto: "Innamorata del momento zero di voi due, vi voglio davvero bene". Ospiti a Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano riguardato il video della loro festa di nozze insieme agli amici. "Non era previsto, ma a un certo punto Tony Effe ha cantato al nostro matrimonio", ha detto Cecilia Rodriguez. E Silvia Toffanin aveva aggiunto: "Quest'estate si è innamorato anche lui. Possiamo dire che grazie a questo matrimonio è nato un nuovo amore", riferendosi proprio alla relazione con l'influencer.

Giulia De Lellis non ha mai nascosto in passato il desiderio di diventare mamma. In un'intervista aveva detto: "Ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità". Da qualche settimana circolavano voci su una possibile gravidanza dell'influencer. E ora è arrivata la conferma ufficiale.