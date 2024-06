Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati. La coppia ha condiviso sui social gli scatti del matrimonio celebrato in Toscana davanti a circa 200 invitati. Damigella d'onore è Bélen Rodriguez, sorella della sposa. Il fratello Jeremias uno dei testimoni

Insieme dal 2017, Cecilia Rodriguez, 34 anni, e Ignazio Moser, di quasi 32 anni, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. La proposta di matrimonio era arrivata nel 2022. La coppia avrebbe voluto sposarsi nel 2023, ma aveva preferito rimandare le nozze. "Avevamo detto che ci saremmo sposati a ottobre del 2023, ma ci sono dei problemi. Mia zia, che ben conoscete - come la chiamiamo noi: la 'zia loquita' - non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro, e io non voglio che lei manchi, perché è una persona molto importante nella mia vita, e quindi il matrimonio sarà più avanti", aveva spiegato Cecilia Rodriguez.

Ospiti a Verissimo avevano svelato la data ufficiale del matrimonio: "Ci sposeremo il 30 giugno. È una domenica. Non pensavo di sposarmi di domenica, ma va bene così". Come spiegato a Verissimo, sono previsti tre giorni di festeggiamenti: "Il giorno prima saremo solo con le nostre famiglie. Poi ci sarà il giorno del matrimonio tutti insieme. E il giorno dopo saremo con gli amici".