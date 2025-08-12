Mediaset Infinity logo
Amicizia
12 agosto 2025

Loredana Bertè, l'abbraccio con Renato Zero: "Noi siamo i migliori anni della nostra vita"

Loredana Bertè e Renato Zero si incontrano sul palco di La Spezia con un abbraccio che segna la fine di una storica rottura

Dopo quasi trent’anni di distanza, Loredana Bertè e Renato Zero si ritrovano sul palco.

La sera del 10 agosto 2025 a La Spezia, durante una tappa del tour 50 anni da ribelle di Bertè, Zero è comparso a sorpresa, ha stretto la collega in un abbraccio e al microfono ha dichiarato: "Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita".

Il rapporto tra Loredana Bertè e Renato Zero

Negli anni ’70 e ’80, Bertè, Mia Martini e Zero avevano formato un gruppo unito sia nella vita privata sia sul piano artistico. Dopo la morte di Mia Martini nel 1995, il legame tra Bertè e Zero si era rafforzato. "Con lei è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro di me. Il pubblico mi dà l'energia necessaria per affrontare i miei concerti, e penso che Mimì oggi sia orgogliosa di me", aveva raccontato la cantante a Verissimo.

Nel 1996, però, un diverbio durante la produzione di un album avrebbe interrotto i rapporti tra Loredana Bertè e Renato Zero. Per quasi trent’anni, i due non avrebbero più avuto contatti diretti.

L'abbraccio tra Renato Zero e Loredana Bertè durante l’esecuzione del brano Una stupida scusa è un gesto che il pubblico interpreta come un segnale di pace.

