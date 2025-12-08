Gli highlights di Verissimo del 6 e del 7 dicembre

Dalla rinascita di Achille Costacurta alla replica di Federica Pellegrini alle parole dell'ex fidanzato Filippo Magnini fino al nuovo amore di Chiara Balistreri: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 6 e domenica 7 dicembre.
Monica Guerritore ha parlato dell'amore per il marito Roberto Zaccaria: "Vivo l'amore con l'uomo che ogni giorno dal 2001 sta sempre con me". Paola Caruso ha annunciato la scomparsa dell'amata mamma Wanda.
Paolo Ruffini ha parlato della paternità: "Se dovesse accadere saremmo felici, però è una cosa che secondo me ha bisogno di sedimentare". L'attrice turca Sevval Sam ha parlato della sua storia d'amore con il compagno: "Mi rende felice".
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 6 e domenica 7 dicembre.