Monica Guerritore sul marito Roberto Zaccaria: "È un amore da grandi"

A Verissimo Monica Guerritore racconta la sua storia d’amore lunga più di vent’anni con il marito Roberto Zaccaria, un legame nato nel 2001.

L’attrice parla dell’amore presente nella sua vita partendo proprio dalla quotidianità con Roberto: "Vivo l'amore col mio uomo che ogni giorno dal 2001 sta sempre con me. Per cui questo fatto di stare insieme e di lavorare sulle cose insieme, viaggiare insieme è molto bello, molto creativo".

Una relazione arrivata quando entrambi erano adulti: "Questa è una cosa che arriva alla mia età. Certo, non a vent'anni. A vent'anni si ha l'amore dei venti, a trenta si ha l'amore dei trenta, a quaranta quella dei quaranta. E il problema è se tu a settanta hai quelli dei venti. Allora lì c'è un problema".