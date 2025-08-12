Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, dal colpo di fulmine alla proposta di matrimonio

Il calciatore e la compagna diventeranno marito e moglie: ripercorriamo la loro storia d'amore

Dopo nove anni insieme, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez diventeranno marito e moglie. Si sono conosciuti nel 2016, per caso, nel negozio in cui lei lavorava come commessa. Il calciatore allora era già papà di Cristiano Jr e avrebbe accolto presto anche Mateo ed Eva, i gemelli avuti con la maternità surrogata.

Nel 2017 è nata la prima figlia della coppia Alana Martina. E nel 2021 avevano annunciato di essere in attesa di due gemelli: un maschietto e una femminuccia. Ma ad aprile 2022 hanno reso noto di aver perso, durante il parto, uno dei bambini che aspettavano: "Siamo devastati dal dolore. Bimbo nostro, sei il nostro Angelo. Ti ameremo per sempre". Nella stessa occasione hanno annunciato la nascita della figlia Bella Esmeralda.

Ora il calciatore, 40 anni, e la compagna, 31 anni, sono pronti per fare il passo del matrimonio. L'annuncio è arrivato sui social con lo scatto dell'anello di fidanzamento: "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite".

Nel video sopra, ripercorriamo la storia d'amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.