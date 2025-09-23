Ibrahim Çelikkol si è sposato con Natali Yarcan
L'attore turco di Terra amara si è unito in matrimonio e ha condiviso una dolce foto in bianco e nero del giorno delle nozze
Ibrahim Çelikkol e Natali Yarcan si sono sposati. L'attore turco, noto in Italia per i ruoli in Terra amara e My Home My destiny, ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero scatto in bianco e nero mentre bacia sua moglie.
Nella didascalia del post, Ibrahim Çelikkol ha scritto una poesia del poeta turco Özdemir Asaf per poter esprimere a parole il grande amore provato per Natali.
Tra i moltissimi commenti di auguri, troviamo anche quello dell'attrice Demet Ozdemir con la quale l'attore ha lavorato sul set di My Home My Destiny.
Ibrahim Çelikkol, l'amore per Natali Yarcan raccontato a Verissimo
Nel marzo del 2024, Ibrahim Çelikkol aveva raccontato nello studio di Verissimo l'amore per Natali Yarcan: "Lei è una donna fantastica, una persona davvero importante per me. Lei è la mia natura. Tutto quello che c'è in natura può essere utilizzato per curarsi: dall'acqua alle piante fino alle erbe particolari. Immergersi nella natura ci fa bene, ci porta benefici a livello psichico e fisico".
Prima iniziare la relazione con Natali Yarcan, l'attore è stato sposato (fino al 2022) con Mihre Mutlu, con cui nel 2019 ha avuto il figlio Ali.
Leggi anche
SERIE TV
L'attore, noto come Dawson di Dawson's Creek, era assente per motivi di salute
L'attore, noto come Dawson di Dawson's Creek, era assente per motivi di salute
Coppie
L'attore di "Terra amara" pubblica sui social una rara foto con la moglie Albena İlieva
L'attore di "Terra amara" pubblica sui social una rara foto con la moglie Albena İlieva
COPPIE
La coppia condivide su Instagram alcuni teneri scatti
La coppia condivide su Instagram alcuni teneri scatti