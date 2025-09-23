Ibrahim Çelikkol si è sposato con Natali Yarcan

L'attore turco di Terra amara si è unito in matrimonio e ha condiviso una dolce foto in bianco e nero del giorno delle nozze

La foto del matrimonio di Ibrahim Celikkol e Natali Yarcan

Ibrahim Çelikkol e Natali Yarcan si sono sposati. L'attore turco, noto in Italia per i ruoli in Terra amara e My Home My destiny, ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero scatto in bianco e nero mentre bacia sua moglie.

Nella didascalia del post, Ibrahim Çelikkol ha scritto una poesia del poeta turco Özdemir Asaf per poter esprimere a parole il grande amore provato per Natali.

Tra i moltissimi commenti di auguri, troviamo anche quello dell'attrice Demet Ozdemir con la quale l'attore ha lavorato sul set di My Home My Destiny.

Ibrahim Çelikkol, l'amore per Natali Yarcan raccontato a Verissimo

Nel marzo del 2024, Ibrahim Çelikkol aveva raccontato nello studio di Verissimo l'amore per Natali Yarcan: "Lei è una donna fantastica, una persona davvero importante per me. Lei è la mia natura. Tutto quello che c'è in natura può essere utilizzato per curarsi: dall'acqua alle piante fino alle erbe particolari. Immergersi nella natura ci fa bene, ci porta benefici a livello psichico e fisico".

Prima iniziare la relazione con Natali Yarcan, l'attore è stato sposato (fino al 2022) con Mihre Mutlu, con cui nel 2019 ha avuto il figlio Ali.