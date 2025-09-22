Mediaset Infinity logo
22 settembre 2025

Gli highlights di Verissimo del 20 e del 21 settembre

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 settembre

Condividi:

Dalla storia d'amore di Özge Özpirinççi e Burak Yamantürk al percorso di Valeria Bruni Tedeschi per diventare mamma: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 settembre.

Alex Baudo ha ricordato il padre Pippo, scomparso lo scorso 16 agosto. E ha voluto lasciare un messaggio: "Basta con i pettegolezzi. Papà deve riposare in pace".

Soleil Sorge ha condiviso il dolore per la scomparsa della mamma, malata da tempo: "Le diedero pochi mesi di vita, non me l'ha detto per proteggermi". Maria Grazia Cucinotta ha rivelato: "Diventare mamma per la seconda volta è il mio sogno non avverato". Alessandra Mussolini ha rivelato un'importante verità sul rapporto tra sua nonna Rachele e suo nonno Benito. E parlando di tradimenti, ha detto: "Io non perdono, se si ama non si perdona". Andrea Bocelli ha raccontato i suoi esordi nel mondo della musica: "Un discografico disse che potevo al massimo cantare in chiesa ai matrimoni. Il cielo aveva però altri progetti per me".

Francesco Acerbi si è commosso ricordando il papà: “Non avergli detto ti voglio bene è un grande rimpianto”. Morena Corbellini ha raccontato la tragica storia di sua figlia Aurora Tila, morta a soli 13 anni.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 settembre.

