Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili: "I momenti difficili li superiamo insieme"

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili parlano a Verissimo dei loro 28 anni d'amore. "Siamo marito e moglie, ma anche grandi amici, ci divertiamo tanto insieme e facciamo tutto con entusiasmo", afferma l’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia.



Benedetta Rossi e Marco Gentili sono legati dal 1997 e sposati dal 2009. La celebre food creator, 52 anni, rivela cosa l'abbia conquistata del marito: "La sua sicurezza, la sua sincerità e il fatto che avesse i miei stessi lavori". Anche Marco Gentili, 53 anni, afferma di essere stato conquistato da Benedetta Rossi per i suoi valori: "Ho visto una persona con cui avrei potuto avere un futuro".



Marco Gentili racconta anche come sia avere come moglie l’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia: "Quando deve produrre un libro, non bisogna mai parlarle. Diciamo che Benedetta ha dei momenti in cui si sfoga con chi le sta vicino".



In 28 anni insieme non sono mancati momenti difficili: come il sogno non realizzato di un figlio insieme o i recenti problemi di salute della food creator. "Nei momenti difficili ci siamo sempre affidati l'uno all'altra. Quando io ho avuto momenti di debolezza, lei c'era e spero anche io per lei. L'ultima situazione che abbiamo superato, cioè l'intervento di Benedetta, ci ha uniti ancora di più perché abbiamo vissuto con la giusta forza quel momento", afferma Marco Gentili. Benedetta Rossi aggiunge: "I momenti difficili non sono stati tantissimi, ma importanti. L'unione fa la squadra".