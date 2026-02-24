Benedetta Rossi e il marito in vacanza in Messico tranquillizzano i fan: "Stiamo bene"

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili pubblicano su Instagram una serie di video tramite i quali tranquillizzano famiglia, amici e fan dopo le allarmanti notizie che riguardano il Messico, Paese in cui la coppia si trova in vacanza in questo momento. Attualmente il Messico sta vivendo una situazione di instabilità dopo l'uccisione del boss narcos El Mencho.

"Facciamo queste storie per tranquillizzare tutti - dice Marco Gentili sui social con al fianco Benedetta Rossi - Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, anche voi avete visto le numerosi notizie che riguardano il Messico. Bisogna tener presente che si tratta di un Paese molto grande, molto esteso, i problemi maggiori si trovano in una zona a circa 2000 chilometri da dove ci troviamo noi. Bisogna avere massima prudenza e massima attenzione in tutto il Paese ed è quello che stiamo facendo. Cerchiamo di essere sempre aggiornati e informati su tutto, siamo in una zona relativamente tranquilla quindi state tranquilli".

"Stiamo bene - prosegue la coppia in un'altra storia condivisa sui social dalla località turistica di Bacalar - Noi non abbiamo problemi, tutto a posto. Perché sappiamo che sono usciti un po' di titoli acchiappa click. Ci sono arrivate tantissime telefonate e messaggi dai nostri parenti e persone care molto spaventate perché i giornali avevano scritto: 'Benedetta e Marco bloccati in Messico'. Va bene acchiappare i click ma neanche mettere in allarme intere famiglie e anche voi fa. Noi stiamo bene, non siamo bloccati".

Benedetta Rossi e Marco Gentili sono legati dal 1997 e sposati dal 2009. Lo scorso anno, in occasione dei 16 anni di matrimonio con il marito Marco, la food blogger e autrice di libri da cucina aveva scritto sui social: "Nonostante tutto questo tempo, abbiamo ancora tanta voglia di stare e di divertirci insieme".

"Oggi, come allora, per quanto ci impegniamo, veniamo sempre malissimo nelle foto", aveva aggiunto Benedetta Rossi a corredo di alcuni scatti che ripercorrevano attimi di una vita passata con il marito Marco.