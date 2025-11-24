Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili

Benedetta Rossi, l'autrice di libri di cucina più celebre d'Italia, celebra 16 anni di matrimonio con il marito Marco Gentili attraverso alcuni scatti condivisi sui social.



"Nonostante tutto questo tempo, abbiamo ancora tanta voglia di stare e di divertirci insieme", scrive a corredo delle dolci immagini che ripercorrono attimi di una vita passata con il suo Marco. "Oggi, come allora, per quanto ci impegniamo, veniamo sempre malissimo nelle foto".

Benedetta Rossi parla del rapporto con il marito: "Superiamo le difficoltà insieme"

Ospiti a Verissimo, Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili avevano parlato dei loro 28 anni d'amore. "Siamo marito e moglie, ma anche grandi amici, ci divertiamo tanto insieme e facciamo tutto con entusiasmo", aveva affermato la food creator.



Legati dal 1997 e sposati dal 2009, Benedetta Rossi, 52 anni, aveva raccontato cosa l'ha conquistata del marito: "La sua sicurezza, la sua sincerità e il fatto che avesse i miei stessi valori". Anche Marco Gentili, 53 anni, aveva affermato di essere stato attratto da Benedetta per i suoi principi: "Ho visto una persona con cui avrei potuto avere un futuro".



Durante una vita passata insieme non sono, certo, mancati momenti difficili, come il sogno non realizzato di avere un figlio o i recenti problemi di salute dell'autrice di libri di cucina più famosa d'Italia. "Nei momenti difficili ci siamo sempre affidati l'uno all'altra. Quando io ho avuto momenti di debolezza, lei c'era e spero anche io per lei. L'ultima situazione che abbiamo superato, cioè l'intervento di Benedetta, ci ha uniti ancora di più perché abbiamo vissuto con la giusta forza quel momento", aveva dichiarato Marco Gentili.



Mentre Benedetta aveva aggiunto: "I momenti difficili non sono stati tantissimi, ma importanti. L'unione fa la squadra".