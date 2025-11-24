Gli highlights di Verissimo del 22 e del 23 novembre

Dai motivi della separazione di Bianca Atzei e Stefano Corti alla proposta di matrimonio di Pamela Petrarolo: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 22 e domenica 23 novembre.

Alfonso Signorini ha parlato del matrimonio con il compagno Paolo Galimberti: "Ci sposeremo nel 2027, ma continueremo a vivere in case separate". Martina Nasoni ha ripercorso la sua storia, che ha ispirato il brano di Irama La ragazza con il cuore di latta.



Boris Becker ha raccontato i mesi in carcere: "Ho temuto di morire e che qualcuno si approfittasse di me". Iva Zanicchi ha raccontato un esilarante aneddoto di un appuntamento galante quando era 20enne: "Mi sono vergognata come una ladra".

Evelina Sgarbi è tornata a Verissimo per commentare le ultime apparizioni del padre Vittorio Sgarbi in tv. Elena Sofia Ricci ha parlato della sua vita dopo la separazione da Stefano Mainetti e dell'amore oggi.

Alessandra Cuevas ha raccontato la sua storia, segnata dalle violenze che ha subito da bambina e dalla prematura scomparsa della mamma, che ha pagato con la vita il coraggio di denunciare il carnefice della figlia.

Jasmine Carrisi ha rivelato, di fronte ad Al Bano, di avere un nuovo amore.

Pietro Orlandi ha commentato la nuova pista che vedrebbe i resti di sua sorella Emanuela Orlandi sepolti nella Casa del Jazz di Roma.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 22 e domenica 23 novembre.