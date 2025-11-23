Evelina Sgarbi: "Sono pronta a denunciare tutti. Per me è maltrattamento e circonvenzione di incapace"

Evelina Sgarbi torna a Verissimo per commentare le ultime apparizioni del padre in tv. "Sono arrabbiata. Non si può mandare una persona in quello stato in tv per pubblicizzare un libro. Trovo che sia stato schifoso, ho assistito a quello che per me è uno sfruttamento totale di una persona. Provo rabbia mista a preoccupazione. Ormai non temo più solo per la salute di mio padre, ma per la sua vita", afferma la figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary.

Evelina Sgarbi è in attesa della sentenza, dopo la sua richiesta di nominare un amministratore di sostegno per suo padre, e non è disposta a rinunciare alla sua battaglia: "Sto valutando come procedere, sono pronta a denunciare tutti. Per me è maltrattamento e circonvenzione di incapace. Voglio sapere cosa stanno facendo a mio padre e tirarlo via dalle persone che gli stanno attorno".



La figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary crede che il padre stia seguendo delle terapie molto pesanti e intende capire di cosa si tratti: "Temo che papà possa essere curato con il litio. Sono venuta a sapere che prima dei ricoveri avrebbe tentato il suicidio". Evelina Sgarbi torna a sottolineare anche lo stato del padre nelle apparizioni in tv: "È trascurato, sporco. Come puoi mandare una persona in tv in quello stato, con i capelli e la barba in quello stato?".