Feyyaz Duman e Caner Cindoruk

Feyyaz Duman e Caner Cindoruk, gli attori che interpretano rispettivamente Arif e Sarp nell'amata serie turca La forza di una donna, si trovavano a Roma. Entrambi in Italia per impegni lavorativi, i due artisti turchi hanno posato insieme per uno scatto ricordo in bianco e nero che Caner Cindoruk ha condiviso su Instagram. Recentemente i due protagonisti maschili de La forza di una donna hanno visitato anche Milano, in occasione della loro partecipazione a Verissimo. Nella soap turca i personaggi di Arif e Sarp si contendono l'amore di Bahar, protagonista femminile interpretata da Özge Özpirinççi, anche lei ospite a in questa stagione di Verissimo.

Feyyaz Duman parla dell'essere padre a Verissimo

Ospite a ottobre, Feyyaz Duman ha parlato della paternità delle sue due figlie Narîn e Nêrgiz, di quattro e due anni, avute con la moglie Zozan Şimşek. "Quando ho saputo che mia moglie era incinta, non ho provato nulla. Ovviamente non gliel'ho detto, ma è la verità: non ho provato nulla. La donna sente subito di essere madre, per un uomo è diverso", ha ammesso l'attore turco che presta il volto ad Arif ne La forza di una donna.