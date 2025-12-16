Arianna Mihajlovic con il marito Sinisa

Arianna Mihajlović ricorda con grande amore il marito Siniša, scomparso nel 2022 a causa della leucemia, condividendo sui social uno scatto che li mostra insieme.

"Non piangete la sua assenza , sentitevi vicino e parlategli ancora . Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra. Oggi 3 anni senza te amore mio", scrive Arianna Mihajlovic nella didascalia del post.

Arianna Mihajlović racconta gli ultimi giorni di Siniša a Verissimo

Ospite nello studio di Verissimo nel gennaio del 2024, Arianna Mihajlović aveva raccontato gli ultimi momenti passati insieme a Siniša.

"Ti amo me lo sono fatto dire io. Perché stava parlando con il medico, non sapevo come fare, non riuscivo a dirglielo per prima e allora ho detto adesso devo trovare qualcosa per farmelo dire. (...) Siniša si è rivolto al medico e ha detto Luca, ti voglio un mondo di bene. E io scherzando ho detto Scusa, ma a lui stai dicendo che vuoi bene e a me niente? Lui mi ha detto A te ti amo, è diverso", aveva confidato a Silvia Toffanin.