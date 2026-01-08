Francesca Tocca

Nata a Catania il 24 luglio 1989, Francesca Tocca inizia a ballare fin da bambina. A 16 anni intraprende una carriera professionale che la porta a conquistare il secondo posto ai campionati italiani di danze latino-americane insieme a Raimondo Todaro.

Dalla pista alla vita privata, i due si innamorano, diventano genitori di Jasmine nel 2013 e si sposano l’anno successivo. Insieme fondano anche una scuola di danza a Catania e nel 2015 Francesca entra nel cast dei ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi.

Dopo una crisi superata nel 2019, a gennaio 2025 Francesca Tocca e Raimondo Todaro annunciano la loro separazione definitiva. "Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme […] abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente", hanno scritto sui social.

