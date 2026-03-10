Lorenzo Riccardi con la famiglia seduti all'aperto in una tenuta rurale | Instagram: @lorenzo.riccardi17

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una coppia dal 2019 . La loro storia è iniziata a Uomini e Donne , dove Lorenzo era tronista e Claudia una delle sue corteggiatrici. Nel 2022 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Maria Vittoria , e nel 2024 si sono sposati .

Negli scatti condivisi sui social, Lorenzo e la sua famiglia giocano con i cavalli e gli asini di un agriturismo. "Una giornata speciale in un posto magico pieno di animaletti carini ", scrive a corredo delle immagini.

A settembre 2024, Lorenzo e Claudia erano stati ospiti di Verissimo, dove avevano confidato il loro desiderio di allargare la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".

A maggio 2025, la coppia aveva reso pubblica la seconda gravidanza: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte, ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e fa esplode di gioia la nostra famiglia".

L’11 ottobre 2025, Lorenzo e Claudia hanno accolto Leonardo Maria. Hanno subito condiviso la gioia con il mondo pubblicando il primo video del piccolo: "Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi".

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno da poco celebrato il loro primo anno di matrimonio.