Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: "Dopo il matrimonio, vogliamo un altro figlio"

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano a Verissimo alcuni dettagli del matrimonio che verrà celebrato il 30 novembre a Nola (Napoli).

"Ci sposiamo in autunno perché in estate fa troppo caldo per i matrimoni", dice la coppia e promette: "Lorenzo ama il Natale infatti sarà un matrimonio un po' natalizio".

Alle nozze di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi ci saranno circa 150 invitati, la figlia Maria Vittoria sarà la damigella della sposa. Per quanto riguarda i sogni per il futuro: "Dopo il matrimonio, vorremo un altro figlio".

Lorenzo sogna un'altra femminuccia: "Claudia vorrebbe due figli, io tre, tutte femmine. Prima di Maria Vittoria volevo un maschietto, ma da quando è nata lei vorrei solo figlie femmine".