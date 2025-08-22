Andreas Muller: "Quest'estate zero vacanze e tanti sacrifici"

Instagram

Andreas Muller condivide con i fan che lo seguono sui social le emozioni che lo stanno accompagnando in questi mesi estivi, in vista delle celebrazioni ufficiali del matrimonio con Veronica Peparini. "Quest'estate sono/siamo praticamente scomparsi - scrive il ballerino, 29 anni, sulle sue storie Instagram - Genitori H24. Zero vacanze e tanti sacrifici per i nostri prossimi obiettivi. Abbiamo avuto bisogno di intimità e di confrontarci tra gioie e paure. Siamo quasi pronti per ripartire. Oggi, intanto, siamo tornati per l'ennesima volta a rivedere la location del matrimonio. Sarà un giorno speciale. Non vediamo l'ora".

Il 29 settembre la coppia celebrerà la nozze ufficiali. Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati civilmente a luglio. Insieme a loro anche le loro bambine, le gemelline Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo del 2024.

Dopo il rito civile, Andreas Muller è tornato a difendere la sua relazione con Veronica Peparini, rispondendo via social alle critiche che spesso ricevono come coppia. "Ancora oggi mi capita di leggere: 'vediamo quanto durano', 'questi durano da Natale a S. Stefano' , 'mamma e figlio', 'la vecchia e il raccomandato'. Quasi 8 anni e due figlie meravigliose, fiero di aver fatto tutto questo con mia moglie. Ti aspetto a settembre, sarai stupenda", ha scritto il ballerino facendo riferimento alle nozze ufficiali del 29 settembre.

Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d'amore

Andreas Muller e Veronica Peparini si conoscono dal 2017, anno in cui si sono incontrati ad Amici, quando lui era ancora un allievo della scuola e lei insegnante. Ma l'amore tra i due è scattato successivamente, quando Andreas è tornato nella scuola come professionista. Da quel momento hanno coltivato la loro relazione e nel 2023, Veronica Peparini ha annunciato a Verissimo la sua gravidanza. Le gemelline, Penelope e Ginevra, sono venute al mondo il 18 marzo del 2024.