22 agosto 2025

Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi

La star di Stranger Things e il figlio di Jon Bon Jovi sono diventati genitori di una bambina adottata quest'estate

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi
Instagram @jakebongiovi

Millie Bobby Brown, 21 anni, è diventata mamma per la prima volta. L'attrice divenuta celebre per il ruolo di Undici in Stranger Things ha adottato una bambina insieme al marito Jake Bongiovi, figlio di Jon Bon. Tramite un post congiunto pubblicato sui social, la coppia ha dato il lieto annuncio: "Quest’estate abbiamo dato il benvenuto alla nostra dolcissima bambina tramite adozione. Siamo incredibilmente entusiasti di imbarcarci in questa nuova, bellissima avventura di genitorialità e desideriamo solo pace e privacy".

Lo scorso anno, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno scelto l'Italia per celebrare il loro matrimonio. A ottobre 2024 l'attrice britannica aveva condiviso sui social alcuni scatti del giorno delle nozze in Toscana, accompagnati dalla didascalia: "Sempre e per sempre tua moglie".

Insieme dal 2021, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno fatto il loro debutto come coppia sul red carpet dei BAFTA nel 2022. Ad aprile dell'anno successivo hanno annunciato il fidanzamento ufficiale.

Parlando della proposta di matrimonio, Millie Bobbie Brown aveva rivelato al The Tonight Show di Jimmy Fallon: "Io e Jake adoriamo le immersioni, abbiamo preso insieme il brevetto da sub e lui mi ha proposto di sposarlo proprio sott'acqua. Jake mi ha dato una conchiglia e dietro c'era l'anello; poi mi ha infilato l'anello al dito e io, nel mostrarglielo, l'ho fatto cadere. L'anello è precipitato negli abissi ma Jake è riuscito ad andare in profondità e a recuperarlo".

