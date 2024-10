Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, le foto del matrimonio in Toscana

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati in Italia. La star di Stranger Things e il figlio di Jon Bon Jovi hanno condiviso gli scatti del matrimonio celebrato in Toscana. "Sempre e per sempre tua moglie", ha scritto Millie Bobby Brown, 20 anni, come didascalia degli scatti con il marito, 22 anni.

Insieme dal 2021, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno fatto il loro debutto come coppia sul red carpet dei BAFTA nel 2022. Ad aprile del 2023 hanno annunciato il fidanzamento ufficiale.

Parlando della proposta di matrimonio, Millie Bobbie Brown aveva rivelato al The Tonight Show di Jimmy Fallon: "Io e Jake adoriamo le immersioni, abbiamo preso insieme il brevetto da sub e lui mi ha proposto di sposarlo proprio sott'acqua. Jake mi ha dato una conchiglia e dietro c'era l'anello; poi mi ha infilato l'anello al dito e io, nel mostrarglielo, l'ho fatto cadere. L'anello è precipitato negli abissi ma Jake è riuscito ad andare in profondità e a recuperarlo".

La conferma che si fossero sposati era arrivata da Jon Bon Jovi lo scorso maggio. Il cantante aveva raccontato al programma The One Show di Bbc: "Sì, è vero, mio figlio Jake e Millie si sono sposati. È stato un matrimonio in famiglia, molto ristretto, la sposa era bellissima e Jake era felice come non mai. Insieme sono veramente fantastici".