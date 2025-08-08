Alessandra Amoroso sposerà Valerio Pastore: la proposta di matrimonio sul palco di Lecce

Alessandra Amoroso sposerà Valerio Pastore. La proposta di matrimonio è arrivata durante l'ultima data del tour della cantante a Lecce, città in cui è cresciuta Alessandra Amoroso.

In una recente intervista, la cantante ha parlato della sua estate in tour con il pancione e anche del compagno, a cui è legata dal 2023 e con cui è in attesa di una bambina che nascerà a settembre. "Ci comprendiamo molto bene, siamo entrambi Leone ascendente Leone. Chiacchieriamo tanto, ci piace un poco immaginare quello che sarà. Lui per esempio è convinto che nostra figlia avrà i capelli rossi", ha detto Alessandra Amoroso, 38 anni, a Grazia. E immaginandosi tra qualche settimana, ha rivelato: "Il mio primo buon proposito è quello di non mandare a quel paese il mio compagno, sento così tante storie di coppie che si esauriscono! Spero di vivere quel momento insieme in pace e amore. Poi sicuramente accadranno delle cose che non so".

Durante il suo tour, Alessandra Amoroso aveva anche condiviso un dolce momento in cui Valerio Pastore le bacia il pancione. Ospite a Verissimo, la cantante aveva parlato della loro storia d'amore: "Ho la fortuna di avere un compagno che mi sta molto vicino, mi aiuta, mi supporta. Oggi vivo questa condizione meravigliosa nel mio modo, nel modo giusto per me".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Alessandra Amoroso a Verissimo.