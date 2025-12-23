Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, lo scatto insieme sulla neve

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sembrano sempre più affiatati. Dopo essersi ritrovati fuori da Uomini e Donne, stanno trascorrendo le loro prime festività natalizie da coppia e si godono una vacanza sulla neve. A pubblicare gli scatti in montagna è stata la stessa Martina De Ioannon. Tra le foto anche un dolce momento con Gianmarco.



Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono conosciuti a Uomini e Donne, ma il loro amore è nato fuori dal dating show. Alla fine del percorso sul trono, Martina aveva scelto Ciro. A Gianmarco invece era stato offerto a sua volta il trono, terminato con la scelta di Cristina. Entrambe le storie sono però finite qualche mese dopo il programma.



Martina De Ioannon e Gianmarco Steri avevano raccontato a Verissimo l'inizio della loro storia d'amore fuori da Uomini e Donne. "Ci siamo rincontrati per caso in un locale a Roma. Io ero con la mia migliore amica e Gianmarco con degli amici. A un certo punto ci siamo salutati e mi sono emozionata come una 15enne", aveva detto Martina. Gianmarco invece aveva aggiunto: "Quando ho rivisto Martina, mi ero già lasciato con Cristina. Il saluto con Martina mi ha fatto un effetto che non credevo potesse essere così forte. Ho capito che c'era qualcosa di irrisolto".



Della loro nuova quotidianità come coppia, avevano detto: "C'è molta spontaneità, non stiamo pensando a cosa potrebbe andare e cosa non potrebbe andare".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Verissimo.