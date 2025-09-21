È finita la storia, nata a Uomini e Donne, tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. L'ex tronista: "Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no". L'ex corteggiatrice: "Ho avuto la certezza che c'ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci"

"L a nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto, ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole": sono le parole pubblicate da Gianmarco Steri nelle storie su Instagram. L'ex tronista poi fa accenno alle voci circolate sul loro conto nelle ultime settimane: "Sono state scritte tante cattiverie, falsità e insulti, coinvolgendo anche persone che non c'entrano nulla (mia madre, i miei amici) [...]. Io e Cristina siamo stati attaccati senza pensare alla nostra sensibilità: si parla tanto di cyberbullismo e rispetto, ma poi spesso sui social succede l'opposto. Siamo solo due ragazzi che hanno avuto la fortuna di vivere un'esperienza speciale, della quale saremo sempre grati, e, anche se esposti mediaticamente, non si può giustificare tutto. Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no: ma non per questo bisogna ferire".

Nella sua nota Cristina Ferrara spiega, dal suo punto di vista, i motivi che hanno portato alla rottura. "Ho avuto la certezza che c'ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere. Eppure, alla fine, ognuno sceglie come esserci o non esserci", scrive l'ex corteggiatrice in un lungo messaggio pubblicato nelle storie su Instagram.

"Ho atteso in silenzio, sperando che arrivasse la scelta di dividersi un destino. Invece è arrivata solo tanta superficialità che mi ha lasciata senza parole. Troppe volte mi sono sentita io quella sbagliata, quella che non capiva certi atteggiamenti, certe mancanze e, ripensando a quei momenti, posso dire che la mia testa aveva già colto la verità", aggiunge Cristina Ferrara.

"Ho provato in ogni modo a non arrendermi, a credere che fosse reale [...]. Eppure, quando non c'è la stessa forza dall'altra parte, inevitabilmente tutto crolla. E niente è più ingiusto che far credere a qualcuno in qualcosa di profondo, quando in realtà non si è pronti a viverlo [...]. Nonostante tutto, resto fedele a ciò che ho vissuto, senza pentimenti e senza rinnegamenti [...]. Custodirò nel cuore ricordi indelebili, con rispetto, perché, nonostante tutto, continuo a volere bene a questa persona e con questo non incolpo nessuno perché in questi casi non ci sono colpevoli", afferma l'ex corteggiatrice. E conclude: "Ricordo una lettera che diceva: 'Non so se uscirò da qui con la donna giusta, ma sono certo che senza amore non si vive'. In queste giornate per me interminabili, con la stessa sincerità ho scritto anch'io una lettera che custodisco per me e si chiude proprio così: 'Non tutto è andato come speravo, ma sono certa di tante cose e una tra queste è che costruire abbia più valore del distruggere ed è con questa intenzione che continuerò a camminare, per me e per la forza silenziosa che porto dentro'".