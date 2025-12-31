I Vip diventati papà nel 2025

Da Gianmarco Tamberi a Tony Effe, nel 2025 molte celebrità italiane sono diventati papà e hanno accolto nuovi arrivi nelle loro famiglie.

Ad agosto del 2025, Gianmarco Tamberi ha annunciato di essere diventato papà insieme alla moglie Chiara Bontempi, condividendo sui social l’emozione per l’arrivo della loro Camilla.

Tony Effe ha accolto la figlia Priscilla insieme a Giulia de Lellis. Ignazio Moser è diventato papà insieme alla moglie Cecilia Rodriguez. La coppia ha accolto una bambina, Clara Isabel, arrivata dopo un percorso di fecondazione assistita, esperienza che entrambi avevano raccontato pubblicamente parlando delle difficoltà e del desiderio di costruire una famiglia.

Anche Andrea Damante ha vissuto la nascita del suo primo figlio. L’ex tronista e dj è diventato papà di Liam, nato dalla relazione con Elisa Visari.

Famiglia che cresce anche per Lorenzo Riccardi, diventato padre per la seconda volta. L’ex protagonista di Uomini e Donne e la moglie Claudia Dionigi hanno accolto un nuovo membro dopo la nascita della primogenita Maria Vittoria.

Ignazio Boschetto, voce de Il Volo, ha annunciato di essere diventato papà del piccolo Gabriele condividendo la notizia con i fan attraverso i social.

Tra i neo papà anche Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha accolto il suo primo figlio. Infine, Boris Becker, leggenda del tennis, è diventando padre per la quinta volta.