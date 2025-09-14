Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori: è nato Liam
Il dj e l'attrice hanno annunciato sui social la nascita del primo figlio Liam: "Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia"
Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori. Il dj, 35 anni, e l'attrice, 23 anni, hanno annunciato sui social la nascita del primo figlio Liam. "Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia", ha scritto la coppia, pubblicando i primi scatti in tre. Il piccolo Liam è venuto alla luce lo scorso 12 settembre: "Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia".
Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021, con la foto di un bacio condivisa sui social. Ad aprile del 2025, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino: "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo".
Lo scorso giugno, l'attrice ha condiviso alcuni momenti del baby shower a sorpresa organizzato dal dj e dalle amiche. "Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi", aveva scritto l'attrice come didascalia degli scatti della festa per il figlio.
