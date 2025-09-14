Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'annuncio
14 settembre 2025

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori: è nato Liam

Il dj e l'attrice hanno annunciato sui social la nascita del primo figlio Liam: "Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia"

Condividi:
damante visari

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori. Il dj, 35 anni, e l'attrice, 23 anni, hanno annunciato sui social la nascita del primo figlio Liam. "Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia", ha scritto la coppia, pubblicando i primi scatti in tre. Il piccolo Liam è venuto alla luce lo scorso 12 settembre: "Ci hai già regalato l’amore più puro che esista. Benvenuto nella nostra famiglia".

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021, con la foto di un bacio condivisa sui social. Ad aprile del 2025, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino: "Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo".

Lo scorso giugno, l'attrice ha condiviso alcuni momenti del baby shower a sorpresa organizzato dal dj e dalle amiche. "Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi", aveva scritto l'attrice come didascalia degli scatti della festa per il figlio.

Leggi anche

Raoul Bova: “Non mi sono piegato alle minacce. L'accanimento contro di me è violenza"

L'intervista

Raoul Bova: “Non mi sono piegato alle minacce. L'accanimento contro di me è violenza"

L'attore parla per la prima volta a Verissimo dopo la bufera mediatica che lo ha travolto quest’estate

L'attore parla per la prima volta a Verissimo dopo la bufera mediatica che lo ha travolto quest’estate

Matteo Bocelli e la separazione dei genitori: "Credo che ogni figlio ne soffra"

L'intervista

Matteo Bocelli e la separazione dei genitori: "Credo che ogni figlio ne soffra"

Il cantante racconta a Verissimo come sia per lui essere figlio d'arte

Il cantante racconta a Verissimo come sia per lui essere figlio d'arte

Ignazio Moser e le difficoltà per diventare papà

Paternità

Ignazio Moser e le difficoltà per diventare papà

Ignazio Moser parla delle difficoltà vissute per diventare papà di Clara Isabel

Ignazio Moser parla delle difficoltà vissute per diventare papà di Clara Isabel

Raoul Bova, il rapporto con Rocio Munoz Morales

L'intervista

Raoul Bova, il rapporto con Rocio Munoz Morales

Raoul Bova parla a Verissimo del rapporto con l'attrice con cui ha avuto due figlie

Raoul Bova parla a Verissimo del rapporto con l'attrice con cui ha avuto due figlie

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity