Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno genitori. L'attrice, 23 anni, e il dj, 35 anni, hanno annunciato di aspettare il primo figlio, un maschietto.

"Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo", scrive la coppia sui social, pubblicando un video in cui è visibile il pancione di Elisa Visari insieme alle ecografie del bimbo che stanno aspettando.

Andrea Damante ed Elisa Visari hanno ufficializzato la loro relazione a febbraio del 2021, quando - in occasione di San Valentino - avevano pubblicato sui social la prima foto di coppia in cui si scambiavano un bacio. Da allora hanno condiviso spesso sui social romantici momenti di coppia e dediche l'uno all'altra. "Per sempre", aveva scritto il dj, pubblicando una foto con l'attrice durante una vacanza in Sicilia.