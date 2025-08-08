Pierpaolo Pretelli, la foto con Giulia Salemi, Ariadna Romero e il figlio Leonardo: "Tutti insieme"

"Il desiderio espresso al compleanno di Leo si è avverato. Tutti insieme": sono le parole che accompagnano il ritratto di famiglia pubblicato sui social da Pierpaolo Pretelli. Nello scatto, insieme all'inviato dell'Isola dei Famosi, è presente la compagna Giulia Salemi, l'ex compagna Ariadna Romero e il loro figlio Leonardo, che a luglio ha compiuto 8 anni. Manca all'appello solo il piccolo Kian, il figlio che Pierpaolo Pretelli ha avuto con Giulia Salemi lo scorso gennaio.

Il primogenito di Pierpaolo Pretelli, Leonardo, vive a Miami insieme alla mamma Ariadna Romero. Prima di tornare in Italia dall'Honduras, l'inviato dell’Isola dei Famosi ha fatto tappa in Florida per ricongiungersi con il figlio e portarlo in Italia a conoscere il fratellino Kian. "Riuniti", aveva scritto Giulia Salemi sui social lo scorso luglio, pubblicando gli scatti del ritorno a casa del compagno insieme a Leonardo. Il 31 luglio Pierpaolo Pretelli ha festeggiato il suo primo compleanno da papà bis. "Buon compleanno al papà più dolce del mondo. Ti amiamo tanto", era stata la dedica speciale dell'influencer al compagno.

Ospite a Verissimo nel 2024, Pierpaolo Pretelli aveva parlato del legame con Leonardo nonostante la distanza che li separa: "Ci sono momenti in cui sono un po' pensieroso, in cui il mio umore cambia, perché comunque Leonardo è il mio pensiero fisso. Sta dall'altra parte del mondo, lo sento spesso, anche se c'è tra di noi un fuso orario importante. Però chiacchieriamo, parliamo, non vuole mai chiudere la chiamata. È dolcissimo, è stato contentissimo dell'arrivo di Kian perché Leonardo voleva un fratellino".