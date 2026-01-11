Dopo aver spiegato i motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio, Francesca Tocca rivela a Verissimo: "Quando Raimondo è venuto qua a Verissimo, ha detto di essere single, in realtà è stato fidanzato con una ragazza di Catania per un po' di mesi".



La ballerina, 36 anni, ammette di essere rimasta molto male per il fatto che non si fosse trattato solo di una frequentazione del suo ex marito, ma di una vera e propria relazione: "L'ha presentata anche ai suoi genitori. L'ho scoperto da amici in comune, lui mi aveva detto di sentirsi con una persona. Mi ha fatto molto male questa cosa, un'altra delusione. Non mi sarebbe nemmeno passato per la testa presentare un altro ragazzo ai miei genitori".



Per quanto riguarda i rapporti con Raimondo Todaro oggi, Francesca Tocca dice: "Ci siamo allontanati volutamente e ci sentiamo solo per nostra figlia. Quando ci siamo lasciati, nel giro di poco tempo sembrava che non fosse successo nulla. Lui passa la maggior parte del tempo a Catania, per lavoro, e aveva la fidanzata lì, ma quando veniva a Roma, era come se non ci fossimo lasciati, c'erano delle attenzioni nei miei confronti che prima non c'erano. All'inizio mi faceva piacere perché il sentimento per lui c'era, ma poi ho capito che non mi faceva bene questa cosa perché non mi faceva andare avanti".



Francesca Tocca ammette di essersi frequentata nei mesi scorsi con una persona: "Ho frequentato un ragazzo di nome Davide per qualche settimana, ma gli ho detto subito che uscivo da un matrimonio e da un casino. Lui è stato molto rispettoso perché mi ha capita". Oggi la ballerina è single: "Ho bisogno di stare sola. Ho tanti spasimanti, ma non voglio nessuno".