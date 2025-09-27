Mediaset Infinity logo
27 settembre 2025

Raimondo Todaro: "Non vedo possibilità di un ritorno con Francesca Tocca"

L'insegnante di danza parla a Verissimo della separazione dalla ballerina Francesca Tocca: "Non c'entrano altre persone, non vedevo Francesca felice"

Raimondo Todaro parla a Verissimo della separazione da Francesca Tocca. "Non c'entrano altre persone, non c'è stato un motivo ben preciso per cui ci siamo separati. Non vedevo Francesca felice, sorrideva poco. Era un rapporto un po' spento, un parlarsi poco, condividere poco, non sentirsi priorità per l'altra persona", afferma l'insegnante di danza, 38 anni, riguardo ai motivi della decisione. A differenza della ballerina, 36 anni, che non aveva del tutto escluso la possibilità di un ritorno, Raimondo Todaro è più portato a credere che la separazione sia definitiva. "Se non ha funzionato una seconda volta, significa che c'era qualcosa che non andava, ne prendo atto e non vedo altre possibilità", spiega l'insegnante di danza, che aveva già vissuto una separazione dalla ballerina nel 2019. "Oggi ho la serenità di dire che abbiamo fatto il possibile. Non ho rimorsi né rimpianti", aggiunge Raimondo Todaro, che con Francesca Tocca ha avuto la figlia Jasmine (2013). Per quanto riguarda il loro rapporto oggi: "Abbiamo un ottimo rapporto, quest'estate abbiamo fatto le vacanze insieme. So di essere importante per lei e lei lo è per me". Al momento però l'insegnante di danza e la ballerina non hanno avviato le pratiche per la separazione: "Non è un avvocato che deve dirmi se sto con mia moglie o meno. Al momento non ne abbiamo sentito il bisogno".

