Can Yaman torna in Italia, le prime parole dopo la notizia dell’arresto in Turchia

Can Yaman è tornato in Italia e ha parlato per la prima volta sui social dopo la notizia di un suo arresto in Turchia. "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità. Però voi no. Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia-incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo", scrive l'attore turco, 36 anni, annunciando di essere tornato a Roma.



Can Yaman smentisce le ricostruzioni circolate nelle scorse ore: "Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose?". L'attore turco conclude: "Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo".