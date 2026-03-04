Hailey Bieber rivela: “Avevo un setto uterino, la mia gravidanza è stata una sorpresa”

Hailey Bieber ha rivelato che la gravidanza del figlio Jack Blues non è stata cercata, ma è arrivata a sorpresa, nonostante le controindicazioni della sua ginecologa. Alla domanda se Hailey Bieber e Justin Bieber avessero cercato la gravidanza, la modella, 29 anni, ha risposto: "È stata una sorpresa".

"Avevo un setto nell’utero e la dottoressa continuava a dirmi: ‘Dobbiamo controllare questa cosa e monitorarla prima che tu rimanga incinta, perché potrebbe potenzialmente creare problemi’", ha raccontato al podcast SHE MD, condotto da Mary Alice Haney e da Thaïs Aliabadi, ginecologa di Hailey Bieber.

La modella ha spiegato come la dottoressa Aliabadi abbia anche ventilato l'ipotesi di "un piccolo intervento". "'Al momento non sto pensando di rimanere incinta, quindi ci penseremo quando arriverà il momento’": era stata la risposta di Hailey Bieber. Ma "poi sono rimasta incinta quasi per magia", ha detto la modella, diventata mamma nel 2024.



Thaïs Aliabadi ha raccontato la sua reazione alla notizia della gravidanza della sua paziente Hailey Bieber: "Mi chiama e mi dice: ‘Sono incinta!’ E io ho risposto: ‘No'". Thaïs Aliabadi ha spiegato cosa sia un setto uterino: "In pratica, immagina di avere un utero dalla forma normale. Ma all’interno della cavità uterina c’è come una piccola parete, una sottile parete che sporge. Il setto può essere lieve, moderato o grave. Lo misuriamo con un’ecografia. Se è inferiore a 1 cm è lieve. Se è tra 1 e 2 cm è moderato”. Quello di Hailey Bieber era moderato.

La dottoressa ha anche spiegato cosa poteva comportare per la modella: "Nei casi moderati, c’è un rischio più alto di aborto spontaneo durante la gravidanza. Nel caso di Hailey il rischio era circa tra il 25 e il 40 per cento di aborto spontaneo. E tra il 10 e il 20 per cento di parto prematuro". Hailey Bieber ha rivelato di aver temuto proprio un parto pre-termine: "Ero convinta che sarei andata in travaglio presto a causa della storia di mia madre, ma il mio corpo aveva un piano tutto suo".

Infine Thaïs Aliabadi ha rivelato la reazione della modella davanti ai rischi che le ha paventato: "Non dimenticherò mai quando le stavo dicendo: ‘Questi sono i rischi’. Lei mi ha guardata e ha detto: ‘Sai una cosa? Credo che andrà tutto bene’. E io l’ho guardata e ho pensato: ‘Penso anch’io’”.