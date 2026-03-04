L'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo ricorda suo marito Salvatore Raciti, morto a 41 anni lo scorso dicembre per un malore improvviso. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex ballerina si trova su una spiaggia insieme alla tre figlie, nel giorno del compleanno del marito. Susy Fuccillo e le bambine scrivono delle dediche su alcuni palloncini che poi lanciano in cielo.

"Buon compleanno, amore mio, ovunque tu sia. 42. Siamo qui con te, sempre! Ti prometto che le tue figlie sentiranno parlare di te ogni giorno, del tuo cuore grande e del tuo modo di farci sentire al sicuro. Da quando non ci sei trovo cuori ovunque. Forse sei tu che ci ricordi che l’amore resta", è la dedica scritta da Susy Fuccillo nella didascalia del post social mentre le immagini sono accompagnate dal brano Qui con me di Serena Brancale.



Salvatore Raciti è morto a soli 41 anni a causa di un malore improvviso nella notte tra l’1 e il 2 dicembre mentre si trovava nella sua casa a Catania.

Susy Fuccillo e Salvatore Raciti si erano sposati nel 2015 per poi diventare genitori di tre figlie: Giordana, Cristina e Costanza.