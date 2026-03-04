Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
L'annuncio04 marzo 2026

Giorgia Venturini diventerà mamma per la seconda volta

La conduttrice di X-Style annuncia di essere in attesa del secondo figlio
Condividi:
Giorgia VenturiniGiorgia Venturini

Giorgia Venturini diventerà mamma per la seconda volta. La conduttrice annuncia sui social di essere incinta del secondo figlio. "Extra small? Non più", scrive Giorgia Venturini su Instagram a corredo di uno scatto in cui mostra il pancione, mentre tiene in mano un giornale con la scritta in inglese "Il bambino sta per arrivare".

Il papà del nascituro è Marco De Santis, marito della conduttrice da giugno 2022. Giorgia Venturini e Marco De Santis sono diventati genitori per la prima volta nell’agosto dello stesso anno, con la nascita della piccola Sole Tea.

Giorgia Venturini è la conduttrice di X-Style, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Nata a Pennabilli (Rimini) sotto il segno del Leone, nell'arco della sua carriera Giorgia Venturini ha lavorato in numerosi programmi Mediaset, come L'Isola dei famosi, Quarta Repubblica, Matrix e Tiki Taka.

Leggi anche

Guarda anche