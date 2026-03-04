Giorgia Venturini

Giorgia Venturini diventerà mamma per la seconda volta. La conduttrice annuncia sui social di essere incinta del secondo figlio. "Extra small? Non più", scrive Giorgia Venturini su Instagram a corredo di uno scatto in cui mostra il pancione, mentre tiene in mano un giornale con la scritta in inglese "Il bambino sta per arrivare".

Il papà del nascituro è Marco De Santis, marito della conduttrice da giugno 2022. Giorgia Venturini e Marco De Santis sono diventati genitori per la prima volta nell’agosto dello stesso anno, con la nascita della piccola Sole Tea.

Giorgia Venturini è la conduttrice di X-Style, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Nata a Pennabilli (Rimini) sotto il segno del Leone, nell'arco della sua carriera Giorgia Venturini ha lavorato in numerosi programmi Mediaset, come L'Isola dei famosi, Quarta Repubblica, Matrix e Tiki Taka.