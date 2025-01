Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono separati. La ballerina, 35 anni, e l'insegnante di danza, 38 anni, hanno annunciato sui social la fine del loro matrimonio, durato quasi undici anni "Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente", hanno scritto nelle storie su Instagram. Raimondo Todaro e Francesca Tocca si erano conosciuti da giovanissimi, diventando prima partner nella danza e poi nella vita. "Quando ci siamo conosciuti avevo 16 anni. All'inizio eravamo solo colleghi di ballo. Non è stato un colpo di fulmine, l'amore è sbocciato dopo due anni", aveva raccontato la ballerina a Verissimo. Nel 2013 sono diventati genitori di Jasmine, che oggi ha undici anni. Si sono sposati nel 2014. La coppia aveva già vissuto una crisi nel 2019. A Verissimo avevano raccontato: "Tra di noi andava tutto bene, poi però tante piccole cose hanno iniziato a cambiare il nostro rapporto. Siamo arrivati al punto di incontrarci la sera e non parlarci più". Erano però riusciti a superare il momento difficile. "Ho provato ad andare avanti, ho provato a negare di essere ancora innamorato di lei, ma non ce l'ho fatta perché la amavo ancora", aveva detto Raimondo Todaro, che aveva fatto il primo passo verso la moglie: "All'inizio avevo paura, temevo di tornare in una relazione in cui non eravamo felici. Piano piano però mi sono sciolta" . Erano tornati ufficialmente insieme nel 2021. A Verissimo avevano detto: "Oggi va meglio di prima perché c'è maggiore consapevolezza, siamo più adulti, parliamo. Oggi finalmente litighiamo". A gennaio del 2025 hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. Nel video sotto, l'intervista di Francesca Tocca e Raimondo Todaro a Verissimo.