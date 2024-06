Raimondo Todaro e Francesca Tocca raccontano a Verissimo come sono riusciti a superare la crisi che li ha tenuti lontano due anni. "Quando ci siamo conosciuti avevo 16 anni. All'inizio eravamo solo colleghi di ballo. Non è stato un colpo di fulmine, l'amore è sbocciato dopo due anni", afferma Francesca Tocca, 34 anni. L'insegnante di Amici, 36 anni, e la ballerina nel 2013 sono diventati genitori di Jasmine e si sono sposati nel 2014. "Tra di noi andava tutto bene, poi però tante piccole cose hanno iniziato a cambiare il nostro rapporto. Siamo arrivati al punto di incontrarci la sera e non parlarci più". È allora che Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno deciso di lasciarsi. "Io sono andato via di casa, ma la amavo ancora", afferma Raimondo Todaro. Nei due anni passati lontano l'insegnante di Amici e la ballerina hanno avuto, entrambi, altre relazioni. "Ho provato ad andare avanti, ho provato a negare di essere ancora innamorato di lei, ma non ce l'ho fatta perché la amavo ancora", aggiunge Raimondo Todaro. È stato infatti l'insegnante di Amici a fare il primo passo per un ritorno insieme. "All'inizio avevo paura, temevo di tornare in una relazione in cui non eravamo felici", spiega Francesca Tocca. E aggiunge: "Piano piano però mi sono sciolta". La coppia è così tornata insieme e oggi è più felice che mai: "Oggi va meglio di prima perché c'è maggiore consapevolezza, siamo più adulti, parliamo. Oggi finalmente litighiamo". La persona che ha creduto più di tutte al loro ritorno insieme è stata la figlia Jasmine, di 10 anni: "Ha sempre detto: 'Mamma e papà torneranno insieme'". E così è stato.