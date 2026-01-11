Francesca Tocca parla a Verissimo dei motivi della separazione da Raimondo Todaro. "A me non è piaciuto che lui sia venuto qui a dire che io non ero felice, perché io avevo i miei motivi per non essere felice e lui li conosce bene", afferma la ballerina, 36 anni, riferendosi all'ultima intervista di Raimondo Todaro a Verissimo.



"Raimondo ha tradito la mia fiducia più di una volta", spiega Francesca Tocca. E aggiunge: "Se manchi di rispetto e fai cose per cui non posso più avere fiducia in te, ma nonostante questo io provo ad andare avanti, è normale che a volte non mi trovi felice, però non fai nulla per cambiare la situazione".



Francesca Tocca spiega che per lei arrivare alla separazione è stata una decisione sofferta, che non avrebbe mai voluto prendere: "Quando ci siamo lasciati per me l'amore non era finito. Le cose non andavano bene, ma pensavo che avremmo superato una nuova crisi. Poi ho scoperto delle cose". Sulla fine del loro matrimonio, la ballerina aggiunge: "Non credo che lui abbia fatto il massimo. Io mi sento di dire che ho fatto il massimo".



Genitori di Jasmine dal 2013 e sposati dal 2014, dopo essersi conosciuti da giovanissimi, Francesca Tocca e Raimondo Todaro si erano già separati nel 2019 per poi tornare insieme. Ripensando alla loro lunga relazione, la ballerina afferma: "Mi ha tanto delusa, ho scoperto degli errori e delle bugie". Francesca Tocca ammette di aver avuto anche lei un comportamento non sempre irreprensibile: "In passato anche io gli ho mancato di rispetto. Quando ci siamo lasciati, mi sono frequentata per mesi con un altro ragazzo. E non è una cosa bella dopo una relazione così lunga. Però anche in quell'occasione avevo i miei motivi. In quel momento ero molto ferita".