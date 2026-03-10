Chanel Totti pubblica su Instagram una dedica per il decimo compleanno della sorella Isabel, accompagnata da una serie di scatti che ripercorre una vita cresciuta insieme.
Si passa da un tenero ricordo d'infanzia, in cui una giovanissima Chanel accudisce la sorellina neonata dandole il biberon, a momenti più recenti. Nella didascalia, Chanel scrive: "Oggi compi 10 anni, e faccio ancora fatica a crederci. Mi sembra ieri quando eri così piccola che ti tenevo in braccio, quando ogni cosa per te era una scoperta e io ti guardavo crescere giorno dopo giorno senza rendermi conto di quanto velocemente stesse passando il tempo. E invece eccoci qui, sei già grande, e io sono incredula di come gli anni siano volati via così in fretta".
La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti aggiunge: "Ho avuto la fortuna di vederti crescere, di assistere ai tuoi primi passi, i tuoi primi sorrisi, alle tue risate, ai tuoi capricci, e ai tuoi sogni che ad oggi piano piano prendono forma. Ogni anno sei diventata un po' più forte, un po' più sicura, un po' più te stessa e soprattutto testarda come me! Ma per me resterai sempre la mia bimba, quella che proteggerò e abbraccerò quando ne avrà bisogno".
Chanel scrive parole di affetto per la sorella: "Ti amo alla follia, più di quanto riesca a spiegare con le parole. Sei la parte fondamentale della mia vita, il regalo più inaspettato ma più bello di tutti. Sono così fortunata ad averti come sorella, con il tuo cuore grande, la tua dolcezza e della piccola donna che stai diventando".
Poi conclude: "Ti auguro di non smettere mai di sognare e di ridere forte. Che la vita ti regali mille momenti felici, amicizie sincere e sogni realizzati uno dopo l'altro. Io sarò sempre a un passo da te, non importa quanto crescerai o quanti anni passeranno, per me resterai sempre la mia piccola. Buon compleanno amore mio".
Chanel festeggerà 19 anni il prossimo 13 maggio e l'anno scorso si è diplomata alla St. Stephen’s School, un istituto rinomato fondato nel 1964 nel cuore dell’Aventino. La scuola è conosciuta per il suo curriculum internazionale, l’insegnamento in lingua inglese e l’ambiente multiculturale che ospita studenti provenienti da oltre cinquanta Paesi.
Oltre che di Isabel, Chanel è sorella anche di Cristian (nato nel 2005). Sono tutti figli del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, conclusosi nel 2022.