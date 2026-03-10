Chanel Totti e la sorella Isabel sorridono insieme davanti a un tramonto sul mare | Instagram: @_chaneltotti

Chanel Totti pubblica su Instagram una dedica per il decimo compleanno della sorella Isabel, accompagnata da una serie di scatti che ripercorre una vita cresciuta insieme.

Si passa da un tenero ricordo d'infanzia, in cui una giovanissima Chanel accudisce la sorellina neonata dandole il biberon, a momenti più recenti. Nella didascalia, Chanel scrive: "Oggi compi 10 anni, e faccio ancora fatica a crederci. Mi sembra ieri quando eri così piccola che ti tenevo in braccio, quando ogni cosa per te era una scoperta e io ti guardavo crescere giorno dopo giorno senza rendermi conto di quanto velocemente stesse passando il tempo. E invece eccoci qui, sei già grande, e io sono incredula di come gli anni siano volati via così in fretta".

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti aggiunge: "Ho avuto la fortuna di vederti crescere, di assistere ai tuoi primi passi, i tuoi primi sorrisi, alle tue risate, ai tuoi capricci, e ai tuoi sogni che ad oggi piano piano prendono forma. Ogni anno sei diventata un po' più forte, un po' più sicura, un po' più te stessa e soprattutto testarda come me! Ma per me resterai sempre la mia bimba, quella che proteggerò e abbraccerò quando ne avrà bisogno".