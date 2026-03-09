Dalla fine del suo matrimonio al tradimento da parte di alcuni amici: Manuela Arcuri si è raccontata a Verissimo.

Riguardo alla fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, l'attrice, 49 anni, ha detto: "È stato difficile, però abbiamo preso questa decisione perché purtroppo nella vita le cose cambiano. Non me lo sarei mai immaginata. Ci siamo allontanati come coppia. Mancavano quelle attenzioni di cui entrambi abbiamo bisogno".



Manuela Arcuri ha anche chiarito il suo messaggio sui social in cui parlava di un tradimento: "Sono stata tradita da un gruppo di amici, che per me erano importanti. Quando ho parlato della crisi del mio matrimonio con delle amiche, mi sono confidata, alcune di loro si sono avvicinate a Giovanni".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Manuela Arcuri a Verissimo.